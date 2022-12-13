Премьера картины намечена на 6 июня.

Студия Pixar выпустила официальный трейлер мультфильма "Элементарно". Видео размещено на официальном YouTube-канале компании. Авторы уточнили, что в центре истории окажутся два противоположных героя. Речь идет о девушке из пламени по имени Эмбер Люмен (голос персонажу подарит актриса Леа Льюис) и молодого человека Уэйда Риппла (Мамуду Ати), который "плывет по течению". Герои не могут прикасаться друг к другу из-за своих природных стихий. Однако они понимают, что у них есть много общего. Режиссёром проекта выступил Питер Сон, который ранее также отвечал и за другие картины Pixar — "Хороший динозавр" и "Облачно с прояснениями". Официальный релиз мультфильма "Элементаль" запланирован на 6 июня 2023 года. В честь выхода официального трейлера создатели ленты показали зрителям в социальных сетях четыре новых постера.

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Фото и видео: YouTube / Pixar