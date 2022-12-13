Universal Pictures выпустила трейлер мультфильма "Тролли-3"

Лента выйдет в свет летом 2023 года.

Американская мультипликационная студия Dreamworks представила трейлер третьей части своей анимированной серии "Тролли" — "Тролли объединяются" (Trolls Band Together). Речь идет о продолженими таких проектов как "Тролли" и "Тролли 2: Мировой тур", которые вышли в свет в 2016 и в 2020 годах соответственно. После событий первых двух фильмом Розочка (голос которой подарила актриса Анна Кендрик) и Цветач (исполняет Джастин Тимберлейк) наконец-то стали влюбленной парой. Их совместная жизнь показала, что у Цветача есть загадочное прошлое. Из-за него персонажа похищают, поэтому Розочке приходится отправиться на его поиски вместе с друзьями и родственниками. Их будет ждать удивительное путешествие. Официальный релиз картины запланирован на лето 2023 года. Лента будет показана в кинотеатрах.

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Фото и видео: YouTube / Universal Pictures