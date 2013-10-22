Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Мужские слезы"

Премьера вестерна состоится 17 сентября одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

В сети появился трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Мужские слезы". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Главную роль в фильме сыграл сам Клинт Иствуд. Сюжет основан на одноименном романе американского драматурга Ричарда Нэша. Действие разворачивается в конце 1970-х гг. Пожилой мужчина с непростым прошлым вынужден устроиться на работу к бывшему боссу. Тот поручает ковбою привезти его сына-подростка из Мексики в Техас (США), чтобы мальчик находился как можно дальше от матери-алкоголички.

Кроме Клинта Иствуда в фильме снялись Эдуардо Минетт, Дуайт Йокам, Наталья Травен, Горасио Гарсиа Рохас и др. Премьера вестерна запланирована на 17 сентября. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

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Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures