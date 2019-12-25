Стартовали съемки военной драмы "Праведник" с Хаматовой и Хабенским

Премьера запланирована на следующий год.

В Белоруссии стартовали съемки новой военной драмы Сергея Урсуляка "Праведник". Об этом сообщает Smotrim.ru.

Сюжет основан на реальной истории. Фильм расскажет о советском офицере Николае Кисилеве. В 1942 году он вывел из гетто за линию фронта более 200 евреев. Чтобы выжить, людям пришлось пройти полторы тысячи километров. Вся дорога была опасным испытанием.

Главные роли в фильме исполнили Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Также в картире сыграли Федор Добронравов, Сергей Маковецкий и другие знаменитые актеры.

Съемки также будут проходить в Израиле и России. При написании сценарии использовались рассказы настоящих участников побега и их близких. Премьера запланирована на 2022 год.

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Фото: kinopoisk.ru