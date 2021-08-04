Вышел трейлер эротического триллера "Соври мне правду" с Мельниковой и Прилучным

Премьера состоится 9 сентября.

В сети появился трейлер эротического триллера "Соври мне правду". Главные роли исполнили Дарья Мельникова и Павел Прилучный. Ролик появился на официальном YouTube-канале студии Central Partnership.

По сюжету, влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен, что встретил свою единственную. Внезапно к ним в гости приезжает младшая сестра девушки и привозит с собой ее бывшего парня. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга. Романтику сменяет страсть, а невинный флирт вызывает яростную ревность. Все более опасные психологические игры молодых людей грозят привести к жестокой развязке.

Кроме Мельниковой и Прилучного в фильме сыграли Евгений Романцов (новый парень девушки), Елизавета Кононова (младшая сестра). Премьера запланирована на 9 сентября.

Ранее мы публиковали трейлер новой "Золушки" с гендерно-нейтральной феей.

Видео: YouTube / Central Partnership