Вышел трейлер новой "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

Режиссером и сценаристом фильма выступила Кэй Кэннон.

Видеосервис Amazon Prime выпустил трейлер мюзикла "Золушка" с Камилой Кабельо в главной роли.

Согласно трейлеру, экранизация сказки должна быть "классической". Разница лишь в том, что фею-крестную сделали гендерно-нейтральной. Эта роль досталась америкнасокму актеру и драматургу Билли Портеру. В трейлере волшебница появляется в эффектном золотом наряде и блестящих узких брюках. Героиню свет от них буквально слепит.

Кэй Кэнон стала режиссером и сценаристом фильма. Премьера кинокартины намечена на 3 сентября.

Видео: Youtube/Amazon Prime Video