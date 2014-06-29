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Вышел трейлер новой "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

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Режиссером и сценаристом фильма выступила Кэй Кэннон.

Видеосервис Amazon Prime выпустил трейлер мюзикла "Золушка" с Камилой Кабельо в главной роли.

Согласно трейлеру, экранизация сказки должна быть "классической". Разница лишь в том, что фею-крестную сделали гендерно-нейтральной. Эта роль досталась америкнасокму актеру и драматургу Билли Портеру. В трейлере волшебница появляется в эффектном золотом наряде и блестящих узких брюках. Героиню свет от них буквально слепит.

Кэй Кэнон стала режиссером и сценаристом фильма. Премьера кинокартины намечена на 3 сентября.

Видео: Youtube/Amazon Prime Video

Теги: гендерно-нейтральная фея, трейлер золушки
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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