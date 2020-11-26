Вышел трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2"

Премьера запланирована на 18 марта 2021 года.

Студия Universal Pictures выпустила трейлер нового мультфильма "Босс-молокосос 2". Режиссером-постановщиком анимационной картины стал Том МакГрат.

Действие во второй части мультика разворачивается спустя несколько лет после событий, показанных в первой части. Главные герои – братья Тим и Тед – повзрослели. Однако им вновь придется стать детьми, чтобы разоблачить корпорацию, которая превращает взрослых в маленьких и делает их злобными.

Премьера мультфильма запланирована на 18 марта 2021 года. В оригинальной озвучке участвовали Алек Болдуин, Ева Лонгория, Лиза Кудроу, Джеймс Марсден и другие актеры.

Ранее мы писали, что Миккельсена утвердили на роль Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях".

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia