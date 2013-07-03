Релиз картины состоится 20 июля.

Вышел трейлер комедии "Два билета на Марс", ведущие роли в которой исполнили актеры Кайл Аллен и Александра Шипп. Режиссером картины заявлена Кира Седжвик. Авторы расскажут историю о том, как главный герой принимает решение отправиться на красную планету с билетом в один конец. Он объявляет об этом своей семье. Вскоре после этого молодая девушка по имени Дейзи начинает расследование причин такого неожиданного полета. Дополнительно в актерский состав также вошли Кевин Бейкон, Кэрри Престон, Саймон Хелберг, Мадлен Брюэр. Официальная премьера ленты намечена на 20 июля.

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Фото и видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры