У приключенческого хоррора The Invincible появилось 18 минут нового геймплея

ИГра выйдет в свет в 2023 году.

YouTube-канал IGN опубликовал почти 19 минут геймплея из будущей компьютерной игры по мотивам книги писателя Станислава Лема — The Invincible (2023). Ранее разработчики проекта демонстрировали зрителям сюжетный трейлер приключенческого проекта. На этот раз большая часть видео представляет из себя исследование локаций на предмет интересных зацепок, событий и прочих явлений. Официальный релиз The Invincible должен состояться до конца 2023 года. Однако более точная дата выхода игры в свет еще не называлась.

Напомним, что The Invincible основывается на романе "Непобедимый". Легендарный польский писатель-фантаст в работе высказывал сложные философские идеи. Разработчики хотят не пересказать роман, а только дополнить и развить сюжет. Главной героиней станет Ясна - новый персонаж истории. А знакомые читателям истории будут представлены с альтернативной точки зрения.

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Фото и видео: YouTube / IGN