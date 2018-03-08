Вышел трейлер игры Rise of the Ronin

Релиз игры запланирован на 22 марта.

Самурайский экшен от студий Koei Tecmo и Team Ninja получил свежий трейлер и дату выхода в свет. Официальный анонс компьютерной игры произошел на торжественном мероприятии The Game Awards 2023. Авторы заметили, что проект разрабатывается при поддержке Sony и выйдет эксклюзивно для консоли PlayStation 5. На текущий момент для игры в PS Store уже появилась страница, а предзаказы стартуют с 14 декабря.

Авторы заметили, что Rise of the Ronin перенесет пользователей в Японию периода Бакумацу, в конце эпохи Эдо. В этот момент страна переживала смутное время, разваливалась на части от деятельности сумасбродных императоров, эпидемий и гражданской войны. Игра предлагает игровой опыт с реальными историческими событиями, поединками на катанах и огнестрельным оружием. В презентационном ролике создатели показали различные локации и противников.

Студия Хидео Кодзимы анонсировала хоррор OD, созданный совместно с Xbox.

Фото и видео: YouTube / PlayStation