Студия Хидео Кодзимы анонсировала хоррор OD, созданный совместно с Xbox

Авторы не назвали срока официального релиза проекта.

Геймдизайнер Хидео Кодзима официально представил свою новую работу OD — игру, которая создаётся в партнёрстве с Xbox Game Studios. Предположительно, речь идет о проекте Overdose, который утек в сеть ещё в 2022 году. Создатель Death Stranding и серии Metal Gear анонсировал игру во время проведения торжественной церемонии The Game Awards.Известно, что в разработке задействован Джордан Пил (режиссер фильмов "Прочь", "Мы" и "Нет"). Дополнительно создатели опубликовали в социальных сетях трейлер. Ролик не дает большого представления об игре. Однако в кадре зрители заметили Софию Лиллис, Хантера Шафера и Удо Киера. Сам Кодзима дал обещание поклонникам, что проект станет для них неожиданностью.

Я всегда хочу открывать новые горизонты и ломать правила <в играх>. Мы хотим сделать иммерсивную игру нового типа, который никто не видел раньше. Это игра, но в то же время и кино. Да и вообще — новый формат медиа. Хидео Кодзима, геймдизайнер

Официальной даты премьеры у игры все еще нет. Однако авторы уточнили, что она создаетсяпри поддержке Microsoft с помощью "облачных технологий".

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Фото и видео: YouTube / KOJIMA PRODUCTIONS