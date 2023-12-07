Вышел геймплейный трейлер отечественной игры "Сказки Старой Руси"

Точная дата выхода игры пока не раскрывается.

Разработчик 1C Game Studios представил геймплейный трейлер отечественной игры "Сказки Старой Руси" по вселенной Романа Папсуева.

На опубликованном видео показано сражение Василисы Премудрой против живущего на болотах монстра. Игроки смогут применять различные карты, чтобы атаковать противника.

Игра "Сказки Старой Руси" будет доступна в 2024 году. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Ранее мы сообщали, что представлен трейлер обновления 2.1 для Cyberpunk 2077.

Видео: YouTube / 1C Game Studios