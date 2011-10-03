Вышел трейлер игры BEAST, посвященый антагонисту

Игра выйдет на ПК в сервисе Steam в 2024 году.

Польская студия False Prophet опубликовала в социальных сетях ознакомительный ролик совей новой компьютерной игры, в котором пользователям раскрыли личность антагониста. Известно, что речь идет о проекте под названием Beast, действие которой разворачивается в средневековом мире. Авторы обещают игрокам мрачную тактическую ролевую игру. Сюжет будет рассказан с двух сторон, переплетая судьбы протагониста Антона Саббадоса и антагониста князя Николая. В раннем детстве Николай был заключен в тюрьму, после чего усыновлен королем Луриусом и воспитывался как наследник престола. Персонаж считался не хотел участвовать в замыслах отца. В какой-то момент он узнает о темном прошлом короля и начинает ломать существующие в мире догмы. Когда князь Николай узнает, что Антону поручено важное задание короля Луриуса, он решает остановить Антона ради эгоистических целей. Официальная премьера состоится на стриминговом сервисе Steam в 2024 году.

Разработчики показали суперспособности в трейлерах Destiny 2: The Final Shape.

Фото и видео: YouTube / IGN