Разработчики показали суперспособности в трейлерах Destiny 2: The Final Shape

Игра выйдет в свет 27 февраля.

Компанич Bungie опубликовала в социальных сетях три геймплейных трейлера для компьютерной игры Destiny 2: The Final Shape. В роликах авторы проекта продемонстрировали пользователям новые суперспособности и подробности о таких персонажах как Титан, Охотник и Варлок. Создатели приняли решение не добавлять героям подкласс, так как расширили текущие. Уточним, что Титан получит новое пустотное умение "Сумеречный арсенал", Охотник — "Грозовой фронт", а Варлок — "Песнь пламени". Эти аспекты называются Нерушимый, Вознесение и Хеллион. Официальный релиз Destiny 2: The Final Shape запланирован на 27 февраля. Лутер-шутер будет доступен для платформы персонального компьютера и консолей двух поколений.

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Фото и видео: YouTube / Destiny 2