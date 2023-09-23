Palworld получила геймплейный трейлер на Tokyo Game Show 2023

Ранний доступ к игре откроется в начале следующего года.

Компания Pocketpair выпустила трейлер игрового процесса своей предстоящей компьютерной игры Palworld, вдохновленной покемонами. Ролик создатели презентовали на торжественном мероприятии Tokyo Game Show 2023, а позже видео появилось в социальных сетях. Известно, что авторы рассказали пользователям о настройке персонажей, боевой механике, исследованиях и способностях некоторых покемонов.

Напомним, что Palworld представляет из себя проект о том, как существовать вместе с загадочными существами "Пал" или бросаться в схватки не на жизнь, а на смерть с браконьерами. Игроки могут заставить приятелей сражаться, размножаться, помогать в сельском хозяйстве или работать на предприятиях. Также будет доступны такие опции как продать или зарезать существо ради еды. Разработчики обещают сложности, такие как нехватка еды, суровая погода и нелегальные браконьеры. В настоящее время Pocketpair планирует запустить Palworld в раннем доступе в январе 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Pocketpair

