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Capcom представила 8 минут геймплея Dragon’s Dogma II с Tokyo Game Show 2023

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Дата выхода игры неизвестна.

Компания Capcom опубликовала в социальных сетях восемь минут геймплея компьютерной игры Dragon"s Dogma II. Ранее ролик показывался участникам официальной презентации проекта, проходившей на мероприятии Tokyo Game Show 2023. Видео демонстрирует пользователям изучение игрового мира, сражения за разные классы и основные механики. Кадры прокомментировал геймдиректор Хидэаки Ицуно. Специалисты хотят сделать мир сиквела оригинальной версии игры в четыре раза больше. В него вернутся многие уже известные монстры, а также появятся новые. Дополнительно авторы обещают наполнить локации тайнами, которые игрокам предстоит отыскать. В списке доступных профессий для игроков заявлены чародей, боец, вор и лучник.

Напомним,что Dragon"s Dogma II создаётся для консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC на RE Engine. Дата выхода на текущий момент еще не названа. Сиквел компьютерной игры был анонсирован летом 2022 года на десятилетие серии. Последний раз геймплей разработчики показывали в июне 2023 года.

В октябре на экраны выйдет "Очень плохая девчонка".

Фото и видео: YouTube / Capcom USA

 

Теги: capcom, dragons dogma ii, tokyo game show 2023, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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