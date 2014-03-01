В октябре на экраны выйдет "Очень плохая девчонка"

Премьера картины состоится 20 октября.

В широкий прокат с 20 октября выходит комедия "Очень плохая девчонка". Авторы картины опубликовали вы социальных сетях трейлер ленты, которую выпустит компания Lionsgate Movies. Главную роль в фильме исполнила Нина Добрев ("Дневники вампира"). Режиссером и автором сценария заявлена Дженнифер Крам. Сюжет расскажет историю молодой девушки, которая решает собрать вместе своих давних подруг. Однако для этого ей приходится притвориться тяжелобольной. Вскоре обман становится для героини тягостным.В актерском составе также заявлены Венди МакЛендон-Кови, Стефани Кениг, Шерри Кола, Хейли Магнус, Дэн Баккедал, Рэй МакКиннон и другие.

Вышел трейлер драмы "Первая любовь" с Игорем Верником.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies