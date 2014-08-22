Вышел трейлер драмы "Первая любовь" с Игорем Верником

Фильм появится в прокате с 5 октября.

В социальных сетях опубликован трейлер драмы "Первая любовь". Данную картину поставила режиссер Светлана Проскурина ("Родительский день", "Детская площадка", "Случайный вальс"), бывшая супруга актера Виктора Проскурина. Сценарий к фильму написал ла Екатерина Тирдатова ("Каменская", "Склифосовский"). История расскажет о коллегах по работе, Анне Сергеевне и юной Лене, которые приезжают на отдых в загородный санаторий и становятся невольными свидетелями преступления. В результате женщины начинают свое опасное расследование и чувствуют, что перед ними тоже нависла угроза. В актерском составе заявлены Марина Брусникина, Лиза Кугай, Алексей Вертков, Александра Ребенок, Мария Леонова. Официальная премьера фильма состоялась в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля, на котором лента была представлена в основном конкурсе. В кинотеатрах проект появится с 5 октября.

В соцсетях появился трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов".

Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат