Вышел трейлер хоррора "Вурдалак", основанного на готическом рассказе Алексея Толстого

В России фильм выйдет в свет 18 января.

В социальных сетях вышел трейлер хоррора "Вурдалак", основанного на готическом рассказе XIX века Алексея Толстого "Семья Вурдалака". Впервые фильм был презентован аудитории в ходе поведения 80-го Венецианского фестиваля. Главные роли в проекте исполнили Ариана Лабед и Кейси Моттет Кляйн. В российский прокат картину выпустит компания "КароПрокат" с 18 января. Лента считается полнометражным дебютом для французского режиссера Адриена Бо, который также работал над сценарием.

Сюжет основан на истории о том, как маркиз д"Юрфе попадает в лес и начинает блуждать по нему. В результате эмиссар короля Франции забрел в чащу, где заметил единственный дом. Хозяева приютили у себя гостя. Однако владельцы оказались загадочными личностями, а вскоре мужчина догадывается, что им нужна его кровь. Литературное произведение, по мотивам которого снят хоррор, создано в 1839 году на французском языке. Затем оно было на русский и опубликовано только смерти автора в 1884 году. Известно, что Алексей Толстой написал этот рассказ почти за 50 лет до появления "Дракулы" Брэма Стокера.

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Фото и видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры