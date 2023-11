World of Warcraft: Worldsoul Saga получит три сюжетных дополнения в 2024 году

Релиз намечен на 2024 год.

World of Warcraft приближается к своему 20-летнему юбилею в 2024 году, поэтому компания Blizzard Entertainment объявила об амбициозном плане, согласно которому игроки смогут оценить фэнтезийную MMO на BlizzCon 2023. В настоящее время разработчики создают для проекта эпическую сюжетную линию, которая будет охватывать следующие три пакета расширения под общим названием The Worldsoul Saga. Первое расширение получит название The War Within. Уже сейчас пользователи могут оформить предварительный заказ на Battle.Net. Дополнение выйдет в свет ориентировочно в следующем году.

Креаутивный директор франшизы Крис Метцен из Blizzard рассказал о двух других расширениях The Worldsoul Saga для World of Warcraft. Второе будет называться Midnight и произойдет в Кель"таласе. История будет основана на том, что Пустота начнёт свое вторжение в мир. Заключительное расширение Worldsoul Saga будет называться The Last Titan. В нем Титаны вернутся в Азерот. Также игра World of Warcraft Classic получит обновлённую версию пакета расширения Cataclysm с некоторыми изменениями. Проект будет запущен в первой половине 2024 года.

Вышел трейлер документального фильма о Медведевой.

Фото и видео: YouTube / World of Warcraft