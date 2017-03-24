  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:44
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер документального фильма о Медведевой

0 0

Релиз картины намечен на 23 ноября.

В социальных сетях трейлер документального фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Официальная премьера ленты запланирована на 23 ноября. Картина будет представлена в кинотеатрах страны. В июне состоялся премьерный показ, а съемки велись с 2019 года. Напомним, что российская спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром  на зимней Олимпиаде.

Вышел первый трейлер фильма "Нина" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым.

Фото и видео: Telegram / team.moonbear | Евгения Медведева

Теги: документалка, евгения медведева, трейлер, фигурное катание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии