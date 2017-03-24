Вышел трейлер документального фильма о Медведевой

В социальных сетях трейлер документального фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Официальная премьера ленты запланирована на 23 ноября. Картина будет представлена в кинотеатрах страны. В июне состоялся премьерный показ, а съемки велись с 2019 года. Напомним, что российская спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром на зимней Олимпиаде.
Вышел первый трейлер фильма "Нина" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым.
Фото и видео: Telegram / team.moonbear | Евгения Медведева
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