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Вышел трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом"

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Universal Pictures Russia представила трейлер мистического триллера.

Вышел трейлер мистического триллера "Воспламеняющая взглядом". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia. Режиссером проекта выступил Кит Томас. Известно, что работа выпущена по одноименному роману писателя Стивена Кинга от 1980 года.

В основу истории легла жизнь восьмилетней девочки, которая способна своим желанием воспламенять все, что захочет. Ее силы пытаются использовать для собственных нужд спецслужбы. Роли в картине исполнили Райан Кира Армстронг, Зак Эфрон, Сидни Леммон, Джон Бизли, Глория Рубен.

Официальный релиз картины запланирован на 12 мая 2022 года.

В сети появился тизер "Глубоких вод" с Беном Аффлеком и Аной де Армас.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures Russia

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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