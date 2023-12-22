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Вышел трейлер фильма "Реальная история Уиннер" с Сидни Суини на русском языке

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В России премьера картины намечена на 2 мая.

"Кинопоиск" опубликовал в социальных сетях трейлер фильма "Реальная история Уиннер" на русском языке. В ролике к ленте можно услышать официальный дубляж. История рассказывает о жизни бывшей разведчицы, роль которой досталась актрисе Сидни Суини. Спецслужбы обвиняют девушку в государственной измене. Ей приходится встретить на своем пути множество тех, кто либо искренне хочет ей помочь выбраться из опасной ситуации, либо заманивают ее в ловушку. В актерском составе также заявлены Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис и другие. В отечественный  прокат картина выйдет 2 мая. На экраны кинотеатров ее выпустит творческое объединение Arthouse.

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Фото и видео: YouTube / Anatoly Lukmanov, Права на видео принадлежат Metropolitan Filmexpor

Теги: госизмена, сидни суини, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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