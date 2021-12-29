Netflix выпустит картину 11 марта.

Вышел трейлер фильма "Проект „Адам"" с Райаном Рейнолдсом в главной роли. Ролик размещен на официальном YouTube-канале российского отделения стримингового сервиса Netflix. Известно что сюжет картины расскажет историю о космическом полете, которому приходится оказаться в прошлом. Он прилетает туда из 2050 года, чтобы найти свою возлюбленную по имени Лора. Девушка потерялась в пространственно-временном континууме. Космический корабль героя ломается, поэтому он попадает в 2022 год и встречает себя в молодости.

В актерском составе фильма заявлены Дженнифер Гарнер, Зои Салдана, Марк Руффало, Кэтрин Кинер и Уокер Скобелл. Режиссером проекта выступил Шон Леви, а сценарий для "Проекта "Адам" подготовил Джонатан Троппер.

Официальный релиз картины запланирован на онлайн-сервисе 11 марта.

Universal показала новый трейлер "Мира Юрского периода: Господство".

Фото и видео: YouTube / Netflix Russia

