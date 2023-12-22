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Вышел трейлер фильма "Папуля" с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном

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Премьера фильма намечена на 28 июня.

Аериканская кинокомпания Sony Pictures Classics опубликовала в социальных сетях трейлер картины "Папуля", главные роли в которой достались актерам Дакоте Джонсон и Шону Пенну. В актерском составе также указаны Маркос Антонио Гонсалес и Шеннон Гэннон.. Режиссером и сценаристом фильма заявлена Кристи Холл, ранее работавшая над сериалом "Меня это не устраивает!". Новый проект для Холл станет полнометражным режиссерским дебютом. По сюжету истории водитель такси с 20-летним стажем встречает молодую пассажирку, которая переживает непростой для себя период в жизни. Мировая премьера ленты "Папуля" запланирована на 28 июня.

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Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Classics

Теги: sony pictures, дакота джонсон, трейлер, шор пенн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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