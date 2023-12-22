Вышел трейлер фильма "Папуля" с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном

Премьера фильма намечена на 28 июня.

Аериканская кинокомпания Sony Pictures Classics опубликовала в социальных сетях трейлер картины "Папуля", главные роли в которой достались актерам Дакоте Джонсон и Шону Пенну. В актерском составе также указаны Маркос Антонио Гонсалес и Шеннон Гэннон.. Режиссером и сценаристом фильма заявлена Кристи Холл, ранее работавшая над сериалом "Меня это не устраивает!". Новый проект для Холл станет полнометражным режиссерским дебютом. По сюжету истории водитель такси с 20-летним стажем встречает молодую пассажирку, которая переживает непростой для себя период в жизни. Мировая премьера ленты "Папуля" запланирована на 28 июня.

Вышел трейлер фильма "Реальная история Уиннер" с Сидни Суини на русском языке.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Classics