Вышел трейлер фильма "Один рейнджер" с Джоном Малковичем в главной роли

Вышел трейлер остросюжетного боевика "Один рейнджер" с Джоном Малковичем ("Подмена", "Империя солнца") в главной роли. Также в актерском составе задействован номинант на премию "Золотой глобус" актер Томас Джейн ("Соблазн", "Мгла"). Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Lionsgate Movies. История основывается на жизни техасского рейнджера, которого завербовала британская разведка для того, чтобы помочь разыскать и поймать чрезвычайно опасного террориста. Этот преступник имеет планы совершить крупное нападение на Лондон. Помогать обезвредить врага поможет один из сотрудников MI6, которого сыграл Джон Малкович.
"Одинокий рейнджер" — это непрерывное действие. И так весело наблюдать, как Томаса Джейна забрасывают в центр Лондона, приходится сталкиваться с такими профессионалами, как герой Джона Малковича и его команда MI6.
Лорен Биксби, старший вице-президент Lionsgate
NCSoft показала новый геймплей интерактивного экшена Project M.
Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все