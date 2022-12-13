Вышел трейлер фильма "Один рейнджер" с Джоном Малковичем в главной роли

Фильм выйдет в свет 19 сентября 2023 года.

Вышел трейлер остросюжетного боевика "Один рейнджер" с Джоном Малковичем ("Подмена", "Империя солнца") в главной роли. Также в актерском составе задействован номинант на премию "Золотой глобус" актер Томас Джейн ("Соблазн", "Мгла"). Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Lionsgate Movies. История основывается на жизни техасского рейнджера, которого завербовала британская разведка для того, чтобы помочь разыскать и поймать чрезвычайно опасного террориста. Этот преступник имеет планы совершить крупное нападение на Лондон. Помогать обезвредить врага поможет один из сотрудников MI6, которого сыграл Джон Малкович.

"Одинокий рейнджер" — это непрерывное действие. И так весело наблюдать, как Томаса Джейна забрасывают в центр Лондона, приходится сталкиваться с такими профессионалами, как герой Джона Малковича и его команда MI6. Лорен Биксби, старший вице-президент Lionsgate

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Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies