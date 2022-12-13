NCSoft показала новый геймплей интерактивного экшена Project M

Даты выхода игр в свет еще нет.

Компания NCSoft в социальных сетях показала новый геймплей интерактивного экшена Project M. Компьютерная игра создается разработчиками популярной серии MMORPG Lineage 2. Авторы продемонстрировали зрителям анонс своей новой работы в ходе торжественной церемонии GDC 2023. Впервые о создании игры стало известно еще летом 2022 года. СЕйчас стало понятно, что в Project M игроки пользователи смогут выбирать разные варианты развития событий истории, что скажется на развитии сюжета. Речь идет о ходе мероприятий, напоминающую систему из Heavy Rain или Detroit: Become Human. Мир игры будет состоять из определенных "информационных частиц", которые способны полностью трансформировать реальность вокруг персонажа. В настоящее время Project M заявлен как "самая амбициозная игра компании". Официальная дата релиза еще не назначена. Также не оглашен список тех платформ, которые будут поддерживать экшен.

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Фото и видео: YouTube / 엔씨소프트