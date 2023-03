CI Games и Hexworks представили новый трейлер перезапуска Lords of the Fallen

Релиз игры состоится в 2023 году.

Авторы новой компьютерной игры The Lords of the Fallen представили пользователям в социальных сетях четырёхминутный трейлер своего ролевого экшена. Ролик был продемонстрирован в рамках официальной презентации State of Unreal, которая состоялась под эгидой компании Epic Games на мероприятии Game Developers Conference 2023. В кадре авторы полностью рассказали о визуальной составляющей проекта, а также своей работе с движком. В частности, Hexworks показали кастомизацию персонажа, заострив внимание игроков на тот момент, как работает "сплав" трёхмерных сканов реальных людей с Unreal Engine 5. Они объяснили, что решили использовать технологию глобального освещения Lumen, а выбор движка позволил им воплотить в жизнь "бесшовную" механику перемещения героя между двумя созданными реальностями. Официальный выход игры в свет ожидается на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже в 2023 году.

Фото и видео: YouTube / CI Games