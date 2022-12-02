Вышел трейлер фильма "Индиана Джонс и циферблат судьбы" с Харрисоном Фордом

Пятая часть франшизы выйдет 30 июня 2023 года.

Вышел трейлер нового фильма про Индиану Джонса. Пятый по счету проект приключенческой франшизы получит название "Индиана Джонс и циферблат судьбы". Главную роль исполнит актер Харрисон Форд. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании Lucasfilms. Выход картины в широкий прокат запланирован на 30 июня 2023 года. Создатели отметили, что персонаж Форд будет постаревшим и отошедшим от дел. Однако в какой-то момент искателю приключений придется вернуться в строй. Это произойдет после приезда к Джонсу его старого друга по имени Саллих (роль исполняет Джон Рис-Дэвис), который указывает герою о том, что его история по поиску сокровищ все еще не завершилась.

Я не верю в магию. Но несколько раз в моей жизни я видел вещи, которые я не могу объяснить. И я пришел к выводу, что суть не о том, во что ты веришь, а о том — насколько ты веришь. Индиана Джонс в трейлере

Известно, что в съемках фильма приняли участие многие кинозвезды, в их числе — Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кретчманн, Мадс Миккельсен. Режиссером пятой части франшизы выступил Джеймс Мэнголд, снявший ранее "Логана".

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Фото и видео: YouTube / Lucasfilm