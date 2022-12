Студия Frictional Games представила новую игру Amnesia: The Bunker

Хоррор будет доступен игрокам в марте 2023 года.

Студия Frictional Games представила новую компьютерную игру-хоррор Amnesia: The Bunker. Анонсирующий ролик был презентован на официальном YouTube-канале компании. В хорроре пользователю придется взять на себя роль французского солдата Первой мировой войны, который застрял в бункере. Персонаж оказывается в окружении монстров, которые реагируют на звуки и движения. Из оружия у героя есть только револьвер с единственным патроном и фонарь. Создатели проекта обещают геймерам открытый мир и увлекательные загадки, которые можно решать различными путями. Официальный релиз Amnesia: The Bunker намечен на март 2023 года. Хоррор выйдет на консолях Xbox Series, Xbox One и PlayStation 4, а также на персональных компьютерах в цифровых магазинах Steam Epic Games Store.

Paramount Pictures опубликовала трейлер блокбастера "Трансформеры: Восхождение Звероботов".

Фото и видео: YouTube / Gematsu