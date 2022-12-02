Paramount Pictures опубликовала трейлер блокбастера "Трансформеры: Восхождение Звероботов"

Релиз картины запланирован на 9 июня 2023 года.

Американская киностудия Paramount Pictures опубликовала в социальных сетях трейлер нового блокбастера "Трансформеры: Восхождение Звероботов". Известно, что на этот раз создатели картины решили перенести зрителей в 1990-е годы. В проекте речь пойдет о двух новых инопланетных робофракциях — Максималах и Терроконах, которым придется сразиться за планету либо на стороне автоботов, либо - десептиконов. Основными персонажами истории станут актеры Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Рон Перлман, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес. Продюсером фильма стал основатель франшизы Майкл Бэй, а в кресле режиссёра оказался Стивен Кейпл-младший. В широкий прокат на территории США лента выйдет с 9 июня 2023 года.

Напомним, что "Восхождение Звероботов" - является продолжением истории про Бамблби, который трансформируется в желтый автомобиль. Фильм про Бамблби вышел в 2018 году. Авторы позиционировали его как перезапуск всей линейки трансформеров. "Звероботы" являются продолжением этой сюжетной линии. Трансформера Оптимуса Прайма озвучивает Питер Каллен.

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Фото и видео: YouTube / Paramount Pictures