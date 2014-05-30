Вышел трейлер фильма "Буратино" по мотивам сказки Толстого

Премьера ленты запланирована на январь 2026 года.

Компании Art Pictures Studio и "Водород" представили в социальных сетях первый трейлер фильма "Буратино" (6+). Поект основан на мотивы сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Сюжет расскажет историю плотника папы Карло, который находит волшебный ключик, способный исполнять желания. В результате одинокий мастер загадывает для себя ребенка. Его желание исполняется неожиданным способом — полено превращается в мальчика. Режиссером проекта указан Игорь Волошин ("Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"). Главные роли в фильме исполнили Виталия Корниенко (Буратино) и Александр Яценко (папа Карло). В актерском составе дополнительно заявлены Анастасия Талызина (Мальвина), Степан Белозеров (Пьеро), Марк Эйдельштейн (Артемон), Александр Петров (Базилио), Виктория Исакова (Алиса), Рузиль Минекаев (Арлекин), Федор Бондарчук (Карабас Барабас) и Светлана Немоляева (Тортилла).

В отечественный прокат картина выйдет 1 января 2026 года.

Вышел тизер-трейлер сериала "Актерище".

Фото и видео: YouTube / Kinoman