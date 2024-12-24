Вышел тизер-трейлер сериала "Актерище"

Премьера в России состоится в 2025 году.

Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер сериала "Актерище". Режиссером картины выступил Дмитрий Невзоров.

Сюжет расскажет историю суперзвезды российского кино Вячеслава Третьякова, который вступает в конфликт с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком. Однако конфликт перерастает в драку, и актеру предстоит восстановить репутацию, сыграв главную роль в спектакле провинциального театра.

В главных ролях сыграли Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Премьера в России состоится в 2025 году.

Ранее Netflix представил трейлер мини-сериала "Нулевой день".

Видео: YouTube / kionru