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Netflix представил трейлер мини-сериала "Нулевой день"

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Мировая премьера состоится 20 февраля 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала "Нулевой день". Режиссером проекта выступила Лесли Линка Глаттер.

В центре сюжета окажется бывший президент США Джордж Маллен, которому поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной многочисленных человеческих жертв.

В главных ролях сыграли Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Анджела Бассет и другие. Мировая премьера состоится 20 февраля 2025 года.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Электрический штат".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мини-сериал, нулевой день, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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