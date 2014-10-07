Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала "Нулевой день". Режиссером проекта выступила Лесли Линка Глаттер.
В центре сюжета окажется бывший президент США Джордж Маллен, которому поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной многочисленных человеческих жертв.
В главных ролях сыграли Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Анджела Бассет и другие. Мировая премьера состоится 20 февраля 2025 года.
Ранее Netflix представил трейлер фильма "Электрический штат".
Видео: YouTube / Netflix
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все