Вышел трейлер фильма "Банши Инишира" с Колином Фарреллои и Бренданом Глисоном

Релиз картины намечен на 4 сентября.

Вышел трейлер фильма "Банши Инишира", основанная на пьеск Мартина Мокдонаха. Главные роли исполнили Брендан Глисон и Колин Фаррелл. Официальное видео опубликовано на YouTube-канале студии Searchlight Pictures. Сюжет расскажет о двух друзьях, между которыми неожиданно назревает серьезный конфликт. Один из мужчин перестает понимать, почему второй стал еле терпеть своего бывшего друга. В актерском составе также заявлены Барри Кеоган и Керри Кондон.

Напомним, что Макдонах, Глисон и Фаррелл уже работали вместе над черной комедией "Залечь на дно в Брюгге", которая была снята в 2008 году. Актеры в ней сыграли двух киллеров, которые скрывались как от правосудия, так и от своего начальника.

Официальный релиз картины "Банши Инишира" запланирован на 4 сентября 2022 года. Премьера пройдет на Венецианском кинофестивале.

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Фото и видео: YouTube / Searchlight Pictures UK