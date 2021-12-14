Вышел трейлер экшена "Схватка с дьяволом" с пугающим Николасом Кейджем

Фильм в России выйдет с 20 июля.

Кинокомпания RLJE Films на собственном YouTube-канале разместила трейлер нового фильма "Схватка с дьяволом" (Sympathy for the Devil). Главные роли в проекте достались актеру Николасу Кейджу ("Оружейный барон") и Юэль Киннаман, известному по "Отряду самоубийц: Миссия навылет"). Режиссёром картины стал Юваль Адлер ("Тайны, которые мы храним"). Создатели рассказали историю о мужчине, который пытается добраться до беременной жены в больнице. В какой-то момент в автомобиль к персонажу подсаживается загадочный пассажир. В результате под дулом пистолета незнакомец требует водителя отвезти его. Мужчина оказывается втянут в безумную игру. Напомним, что "Схватка с дьяволом" получит официальный прокат в России. Кинопрокатчик из компании Global Film выпустит ленту на широкие экраны с 20 июля. В США премьера фильма состоится 28 июля.

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Фото и видео: YouTube / RLJE Films