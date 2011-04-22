Стриминговый сервис Netflix представил трейлер испанского спин-оффа "Птичьего короба" под названием "Птичий короб: Барселона".
В центре сюжета окажется герой по имени Себастьян и его дочь Анна, которым предстоит пройти путь через пустынные улицы Барселоны. Им предстоит столкнуться с загадочной угрозой, от которой люди кончают жизнь самоубийством.
В главных ролях сыграли Марио Касас, Джорджина Кэмпбелл и Диего Кальва. Мировая премьера состоится 14 июля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер финального сезона "Джека Райана".
Видео: YouTube / Netflix
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все