Вышел трейлер фильма "Судная ночь в Аркадии"

Премьера картины запланирована на 18 апреля.

В социальных сетях опубликован трейлер фильма "Судная ночь в Аркадии" с Николасом Кейдж в главной роли. Режиссером картины стал Бен Брюэр, а над сценарием работал Майкл Найлон. В актерском составе заявлены Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс, Джо Диксон, Сэди Соверолл, Макс Дженкинс, Дэйр МакМахон, Саманта Кохлан, Джоэль Гильман. На российские киноэкраны фильм выйдет 18 апреля. Сюжет картины развернется в недалеком будущем, когда человечество и жизнь на планете Земля будет уничтожена.

Пол и его сыновья-близнецы Томас и Джозеф живут в спокойствии днем и мучениях ночью. Когда солнце садится, свирепые создания ночи просыпаются и поглощают все живые души на своем пути. описание ленты

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers