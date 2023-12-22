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Вышел трейлер фильма "Судная ночь в Аркадии"

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Премьера картины запланирована на 18 апреля.

В социальных сетях опубликован трейлер фильма "Судная ночь в Аркадии" с Николасом Кейдж в главной роли. Режиссером картины стал Бен Брюэр, а над сценарием работал Майкл Найлон. В актерском составе заявлены Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс, Джо Диксон, Сэди Соверолл, Макс Дженкинс, Дэйр МакМахон, Саманта Кохлан, Джоэль Гильман. На российские киноэкраны фильм выйдет 18 апреля. Сюжет картины  развернется в недалеком будущем, когда человечество и жизнь на планете Земля будет уничтожена. 

Пол и его сыновья-близнецы Томас и Джозеф живут в спокойствии днем и мучениях ночью. Когда солнце садится, свирепые создания ночи просыпаются и поглощают все живые души на своем пути.

описание ленты

В свежем трейлере Alone in the Dark показали мысли героев об особняке Дерсето.

Фото и видео: YouTube /  Rotten Tomatoes Trailers

Теги: николас кейдж, трейлер, триллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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