В свежем трейлере Alone in the Dark показали мысли героев об особняке Дерсето

Игра выйдет в свет 20 марта.

После публикации списка достижений компьютерной игры-хоррора Alone in the Dark (2024) в социальных сетях появился свежий трейлер проекта. В нём компания-издатель THQ Nordic рассказала о том, по каким мрачным обстоятельствам главные персонажи должны прибыть в особняк Дерсето. В поместье персонажам придётся решать загадки и сталкиваться с жуткими явлениями. Роли Эмили Хартвуд и Эдварда Карнби досталась актерам Джоди Комер и Дэвид Харбор). Частный детектив считал возвращение в поместье неизбежным событием, так как Эмили была прикована к дому даже спустя более десяти лет с момента таинственного исчезновения своего дяди. Героям предстоит столкнуться со своим прошлым, когда они останутся "одни в темноте".

Напомним, что Alone in the Dark выйдет на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series 20 марта. Ранее авторы огласили системные требования для ПК, а актёры главных персонажей поделились своими впечатлениями от игры.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic