Вышел трейлер драмы «Тысяча и один», получившей главный приз кинофестиваля «Сандэнс» 2023

Картина выходит в свет с 31 марта.

Вышел трейлер семейной драмы "Тысяча и один", которая получила главный приз фестиваля независимого кино "Сандэнс" в 2023 году. Автор фильма рассказала журналистам о том, что посвятила свою работу американскому городу Нью-Йорку, которому удалось разбить ей сердце. Проект выходит в широкий прокат при помощи компании Focus Features. Главные роли исполнили Тейяна Тейлор ("Поездка в Америку 2"), Аарон Кингсли Адетола ("Восхождение"), Джосия Кросс ("Последний настоящий гангстер"), Авен Кортни ("Король Ричард") и Уильям Кэтлетт ("Реальная история"). По сюжету истории молодая жительница города по имени Инес вынуждена отдать приемным родителям своего ребенка Терри из-за того, что ей придется отбывать тюремный срок в тюрьме Рикерс. После выхода на свободу женщина крадет мальчика из новой семьи, надеясь на то, что так Тьерри будет лучше. Однако спустя годы Инес сомневается в правильности сделанного выбора. В результате его мать раскрывает ему правду об их прошлом.

Obsidian представила версию The Outer Worlds с улучшенной производительностью и графикой.

Фото и видео: YouTube / Focus Features