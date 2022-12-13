Obsidian представила версию The Outer Worlds с улучшенной производительностью и графикой

Официальная премьера игры состоится 7 марта.

Разработчики из компании Obsidian Entertainment объявили о скором выходе своего нового игрового проекта The Outer Worlds: Spacer"s Choice Edition. Речь идет об обновлённой версии оригинальной компьютерной игры, которая выходила в 2019 году. Создатели отмечают в официальном релизе, что речь идет о лучшем издании, так как будет модернизирована графическая составляющая и анимация. Дополнительно авторы поработают с производительностью и введут поддержку функций для современных консолей. Версия для PlayStation 5 будет поддерживать также особенности контроллера DualSense — адаптивные триггеры и тактильную отдачу. Увеличен лимит по уровню прокачки.

Напомним, что ролевая игра предлагает геймерам стать колонистом, который проспал 70 лет. При пробуждении персонаж обнаруживает, что вся колония уже давно освоена, а по сюжету ему предстоит разобраться в интригах между местными крупными корпорациями. Официальный релиз новинки намечен на 7 марта.

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Фото и видео: YouTube / Obsidian Entertainment