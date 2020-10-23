Вышел трейлер драмы "Страна грез" с Марго Робби

Премьера состоится в России 12 ноября.

В сети появился трейлер драмы "Страна грез" с Марго Робби в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Movies.

Действие в фильме разворачивается во времена Великой депрессии в США. Молодой детектив ловит грабительницу банков и влюбляется в нее. Перед ним встает выбор: получить вознаграждение и спасти семейную ферму от долгов или поддаться чувству.

Кроме Марго Робби в фильме "Страна грез" снялись Финн Коул, Трэвис Фиммел, Гаррет Хедлунд и др. Премьера состоится в России 12 ноября.

Ранее мы писали, что Тим Бертон планирует выпустить сериал "Семейка Аддамс".

Видео: YouTube / Paramount Movies