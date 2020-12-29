Вышел трейлер документального фильма, снятого людьми по всему миру

Впервые фильм "Жизнь за один день" покажут на онлайн-кинофестивале "Сандэнс", который пройдет с 28 января по 3 февраля.

В сети публиковали трейлер фильма, снятого людьми по всему миру. Лента "Жизнь за один день" покажет быт и занятия разных культур с утра и до вечера. Видео снимали 25 июля 2020 года.

Весь фильм состоит из нарезок домашних видео, монтажом занимался обладатель "Оскара" Кевин Макдональд. Продюсером выступил Ридли Скотт.

Впервые фильм "Жизнь за один день" покажут на онлайн-кинофестивале "Сандэнс", который пройдет с 28 января по 3 февраля.

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Видео: Youtube/Life in a day