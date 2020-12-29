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На киностудии "Лендок" расскажут о "жажде жизни" Станиславского
Сегодня, 19:17
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На киностудии "Лендок" расскажут о "жажде жизни" Станиславского

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Съемки документальной картины о влиятельном режиссере проходили не только в России, но и Англии и Америке.

В предстоящий четверг, 28 января, в Петербурге состоится премьера документального фильма "Станиславский. Жажда жизни". Картину покажут на экране открытой киностудии "Лендок".

Документальный фильм расскажет о том, кем является Константин Станиславский для современного драматического театра в России и за рубежом, как живет и меняется театр в рамках системы, первооткрывателем которой и стал мастер.

География съемочных площадок велика, от Англии и Америки до важных театральных точек притяжения: "Гоголь-центр", МХТ им. А. П. Чехова, театр имени Евгения Вахтангова и многое другое.

Ранее мы сообщали, что часть сцен в новом "Джеймсе Бонде" придется переснять из-за переноса премьеры.

Фото: Piter.tv

Теги: лендок, станиславский, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры, Кино,

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