На киностудии "Лендок" расскажут о "жажде жизни" Станиславского

Съемки документальной картины о влиятельном режиссере проходили не только в России, но и Англии и Америке.

В предстоящий четверг, 28 января, в Петербурге состоится премьера документального фильма "Станиславский. Жажда жизни". Картину покажут на экране открытой киностудии "Лендок".

Документальный фильм расскажет о том, кем является Константин Станиславский для современного драматического театра в России и за рубежом, как живет и меняется театр в рамках системы, первооткрывателем которой и стал мастер.

География съемочных площадок велика, от Англии и Америки до важных театральных точек притяжения: "Гоголь-центр", МХТ им. А. П. Чехова, театр имени Евгения Вахтангова и многое другое.

Ранее мы сообщали, что часть сцен в новом "Джеймсе Бонде" придется переснять из-за переноса премьеры.

Фото: Piter.tv