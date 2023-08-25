Вышел трейлер четвёртого сезона четвёртой главы Fortnite "Опасный номер"

В проекте появится персонаж из "Звездных войн" Асока.

Компания Epic Games опубликовала в социальных сетях трейлер четвёртого сезона четвёртой главы Fortnite "Опасный номер" с нарезкой из геймплея и постановочных кадров. Авторы продемонстрировали пользователям кадры фасадов Королевского курорта, Роскошный риф и поместье "Полумесяц". Именно на этих объектах будут располагаться хорошо защищённые базы с камерами, лазерными лучами и охранниками. В глубине территорий, присвоенных Торном, игроки найдут мифические предметы из разных периодов истории Fortnite. В качестве примера авторы рассказали, что персонами могут получить автомат Основателя, ПП с дисковым магазином Мидаса, лучемёт Зика и Цап-Цапа.

Нововведения предусмотрели новые виды оружия, которые помогут во время ограблений: реактивный таран, помповый дробовик "Возмутитель спокойствия", залповый ПП с оптическим прицелом и автомата с двойным магазином и быстрой перезарядкой, а также турель "Дипломат", свежую экипировку, ряд улучшенных способностей героев и новых персонажей. Одним из ярких представителей стала Асока. Эту героиню создатели проекта добавили по случаю недавнего старта одноимённого сериала на стриминговом сервисе Disney+.

Вышел трейлер третьего сезона "Утреннего шоу" с Энистон и Уизерспун.

Фото и видео: YouTube / Fortnite RU