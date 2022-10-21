Вышел трейлер Resident Evil 4 Remake

Создатели рассказали как обновили ремейк компьютерной игры.

Вышел новый трейлер компьютерной игры Resident Evil 4 Remake. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале проекта. Видео презентовала студия-разработчик Capcom. Известно, что ремейк оригинальной версии был анонсирован еще в июне текущего года. Известно, что поиграть в четвертую часть франшизы можно будет как на персональных компьютерах, так и игровых консолях: PlayStation 4 и нового поколения: PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Напомним, что релиз ремейка Resident Evil 4 запланирован на 24 марта 2023 года. Авторы переиздания планируют сохранить завязку и основные элементы оригинального сюжета. Переработаны будут отдельные части по аналогии с предыдущими ремейками саги. В игре обновится графика, геймплей, появится режим в виртуальной реальности.

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Фото и видео: YouTube / Resident Evil