Картина выйдет на стриминге 28 октября.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер драмы "На Западном фронте без перемен", снятого по произведению Эриха Марии Ремарка. Ролик на онлайн-сервисе появился за неделю до официального релиза экранизации. Напомним, что военная драма повествует о событиях Первой мировой войны. История дана глазами немецкого солдата Пауля. Вместе с одноклассниками он сначала воодушевленно отправляется добровольцем на фронт, а уже там познает ужасы боевых действий. Основная роль досталась актеру Феликсу Каммереру. В остальном актерском составе заявлены молодые немецкие актеры, а также знакомый по кинокомиксу Mаrvel Даниэль Брюль. Режиссером проекта стал создатель сериала "Патрик Мелроуз" Эдвард Бергер.

Напомним, что фильм дебютировал на кинофестивале в Торонто в сентябре, а также вышел в прокат в Германии. Релиз на "Нетфликсе" запланирован на 28 октября.

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Фото и видео: YouTube / Netflix