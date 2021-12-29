Вышел трейлер РПГ Elden Ring

Для игроков будет доступна карта, а также система чекпойнтов с быстрым перемещением.

Разработчики опубликовали обзорный трейлер РПГ Elden Ring. В нем рассказывается кратко об особенностях проекта. Сражаться с боссами игроки смогут не только на поверхности, но и в подземельях, а также шахтах и катакомбах. Предстоит в ходе игры найти и несметные сокровища.

Кроме того, для игроков будет доступна карта, система чекпойнтов с быстрым перемещением и личный скакун. Его кличка Torrent.

Игра должна выйти 25 февраля 2022 года для ПК, Xbox и PlayStation.

Ранее мы сообщали, что вышел первый геймплейный трейлер стратегии Dune: Spice Wars.

Видео: Youtube/BANDAI NAMCO Europe