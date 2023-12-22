Shadow of the Erdtree для Elden Ring стало крупнейшим DLC в истории FromSoftware

Игра выйдет в свет 21 июня.

Дополнение для компьютерной игры Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree получило первый официальный трейлер с датой релиза. Подробностями проекта поделился глава компании FromSoftware Хидетака Миядзаки. Специалист пояснил, что авторы взяли за основу ту же мифологию, над которой ранее работали вместе с Джорджем Мартином ("Песнь Льда и Огня"). Сам писатель при этом не создавал каких-то дополнительных материалов для данного DLC. Оно станет крупнейшим в истории игры.

Уточняется, что Shadow of the Erdtree отправит пользователей в новую область, в которой находятся огненные пещеры, загадочные руины, мрачные подземелья и открытые просторы с ядовитым болотом. События DLC будут связаны с Микеллой, братом-близнецом Малении. Также геймерам раскроют историю жизни королевы Марики. Создатели внедрили в игровой процесс 10 боссов, восемь новых классов оружия, а также разнообразие навыков и предметов снаряжения для персонажей.

Миядзаки пообещал фанатам игры, что любители сложностей останутся довольны дополнением. Миядзаки был задан вопрос о потенциальном создании второго дополнения для Elden Ring. Он ответил, что у FromSoftware нет никаких планов на этот счёт, но неичего не исключил. Выход Shadow of the Erdtree в свет состоится 21 июня на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation и Xbox.

Вышел новый геймплейный трейлер The Outlast Trials.

Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe