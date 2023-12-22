Вышел новый геймплейный трейлер The Outlast Trials

Релиз хоррора состоится 5 марта.

Компания Red Barrels представила новый геймплейный трейлер хоррора The Outlast Trials. Опубликованный в сети ролик посвятили злодеям Матушке Гуссбери и Лиланду Койлу.

На видео разработчики продемонстрировали допрос злодеев и геймплейные фрагменты, в которых показаны уникальные способности антагонистов. Релиз The Outlast Trials состоится 5 марта. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation и Xbox.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер Sand Land от автора манги Dragon Ball.

Видео: YouTube / GameSpot Trailers